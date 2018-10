Clinton'dan iki siyahi siyasetçiyi birbirine karıştıran gazeteciye: Biliyorum, hepsi birbirine benziyor

Eski first lady, dışişleri bakanı ve 2016 başkanlık seçiminde Trump'ın Demokrat Partili rakibi olan Hillary Clinton, New York'ta Recode haber sitesinden Kara Swisher'ın moderatörlüğünde bir soru cevap seansına çıktı.

Swisher'ın 6 Kasım'daki Kongre seçimleri sürecinde Demokratik Partili bir siyasetçinin Cumhuriyetçi Partililere atıfla 'ahlaken düştüklerinde bir tekme de sen atıp işlerini bitireceksin' manasında sözlerini hatırlattı.

Gazeteci, Clinton'a, "(New Jersey Senatörü) Cory Booker'un böyle bir şey söylemesine ne diyorsun" diye sordu.

Demokratların ağır topu, "Aslında bunu söyleyen (eski Adalet Bakanı) Eric Holder'dı" diye düzeltti.

Swisher'ın "Ah, Eric Holder mıydı, özür dilerim" demesi üzerine, Clinton, beyaz ırktan olmayanlar için söylenen ve ırkçılık olarak kabul edilen söz üzerinden espri yapmaya çalıştı:

"Biliyorum, hepsi birbirine benziyor."

Gazetecinin ilk tepkisi "Hayır, benzemiyorlar" oldu, ama salondan yükselen kahkahalar üzerine Clinton'a "Aferin sana" diye takıldı.

Zira bunun öncesinde ikili arasında politik doğruculuk sohbeti geçmişti.

Politik doğruculuğun Demokrat Parti'ye zarar verip vermediği sorusu üzerine, Clinton "Genelde politik doğruculuk dedikleri aslında kibarlıktır. Etrafta insanlara hakeret ederek dolaşmak istemem. Her şeyi, herkesi kalın bir fırçayla boyamak istemem, 'her göçmen budur, her Afro Amerikalı şudur, her farklı inançtan kişi şöyledir' demek istemem, bu çocukluk olur" demişti.

Ama hemen ardından giriştiği espriyle politik doğruculukla ilgili ironi yapmaya çalıştıysa bile herkese "bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti. Sosyal medyadan olumsuz tepkileri topladı.

Her halükarda ten renginden başka şeyler görebilenler için Cory Booker ile Eric Holder'ın birbirlerine söylediklerini söylemek zor.

(Sputnik)