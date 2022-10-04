CNN'e konuşan Miçotakis'e soğuk duş! Türkiye'yi suçlamaya çalıştı ama...

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, CNN canlı yayınına katılarak göçmenler konusunda yine Türkiye'yi suçladı. Miçotakis'in konuşması sırasında, Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği, Türk Sahil Güvenliği'nin ise ölüme itilen göçmenleri kurtardığı anlar ekrana yansıdı.
Miçotakis, CNN'de Ege ve Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşüncelerinin karşısındayım" dedi. Türkiye'nin uluslararası hukuka uymadığını öne sürdü.
Miçotakis'in göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliğinin göçmenleri geri ittiği görüntüler yansıdı.
Görüntülerde, Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyordu.
CNN ekranlarına yansıyan bu görüntüler Yunan başbakanın Türkiye'yi suçlayan söylemlerini yalanlar nitelikteydi.