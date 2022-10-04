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Dünya

CNN'e konuşan Miçotakis'e soğuk duş! Türkiye'yi suçlamaya çalıştı ama...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amerikan medyasına Türkiye aleyhinde demeçler vermeyi sürdürüyor. Son olarak CNN'e konuşan Miçotakis ekranda yayınlanan görüntülerle neye uğradığını şaşırdı. Türkiye'den yapılan açıklamaların şiddetinin son aylarda arttığına dair bir iddiada bulunan Miçotakis'in konuşması sırasında ekrana, Yunan güvenlik güçlerinin geri ittiği göçmenlere ilişkin görüntüler verildi.

4 Ekim 2022 Salı 09:00 - Güncelleme:
CNN'e konuşan Miçotakis'e soğuk duş! Türkiye'yi suçlamaya çalıştı ama...
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, CNN canlı yayınına katılarak göçmenler konusunda yine Türkiye'yi suçladı. Miçotakis'in konuşması sırasında, Yunan Sahil Güvenliği'nin göçmenleri geri ittiği, Türk Sahil Güvenliği'nin ise ölüme itilen göçmenleri kurtardığı anlar ekrana yansıdı.

Miçotakis, CNN'de Ege ve Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuştu. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşüncelerinin karşısındayım" dedi. Türkiye'nin uluslararası hukuka uymadığını öne sürdü.

Miçotakis'in göçmenler için Türkiye'yi suçladığı anlarda ekrana Yunan Sahil Güvenliğinin göçmenleri geri ittiği görüntüler yansıdı.

Görüntülerde, Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyordu.

CNN ekranlarına yansıyan bu görüntüler Yunan başbakanın Türkiye'yi suçlayan söylemlerini yalanlar nitelikteydi.

  • Miçotakis
  • göçmen

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