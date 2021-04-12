CNN'in Afganistan haberini ti'ye aldılar: Bu savaş propagandası

12 Nisan 2021 Pazartesi 13:13 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:18

Dünyaca ünlü haber kanalı CNN, kadın haklarını öne sürerek ABD birliklerinin Afganistan'da tutulmasını savunmasının ardından tepkilerle karşı karşıya.

Haber kanalının sosyal medya adresinde yayınlanan makalenin manşetinde, "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin kadın hakları konusunda ilerlemeyi riske edeceğine dair endişeler artıyor" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden'in 1 Mayıs'ta geri çekilmenin gerçekleşmeyeceği sinyalleri verdiğini belirten CNN, hemen bir geri çekilmenin kadınlar ve sivil toplum için elde edilen kazanımlar adına bir felaket olacağını öne sürdü.

ABD'li yazarlar tarafından eleştirilen makale, sosyal medyada alay konusu oldu.

US Navy Veteran ve Martech Zone kurucusu Douglas Karr, "Propagandacılar savaşları devam ettirmek için her şeyi yapacaklar" dedi.

TRT Haber'in derlediği habere göre, bir yorumcu, "Kurumsal basının savaşın sürmesi için propaganda kanadı işlevi görmesi iğrenç" dedi.

Başka bir yorumcu, "Dünyayı denetlemek ABD'nin sorumluluğu değil, aksi takdirde ABD bitmeyen savaşlara karışacak. Amerikan askerlerinin dünyaya polislik etmek için ölmesini umursamayabilirsiniz, ancak geri kalanımız Amerikan askerlerini önemsiyoruz" diye yazdı.

ANLAŞMA UYARINCA ÇEKİLMESİ GEREKİYOR

Yaklaşık 3 bin 500 ABD askeri ve 7 bin kadar NATO askeri şu anda Afganistan'da bulunuyor.

Geçen yıl ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması uyarınca askerlerin 1 Mayıs'a kadar ayrılmaları gerekiyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yapılan basın toplantısında 1 Mayıs'a kadar Afganistan'dan çekilmelerinin çok zor olduğunu ancak ülkede uzun süre kalma niyetlerinin olmadığını açıklamıştı.

Taliban , ABD ve bazı NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan çekilmeme yönündeki açıklamasının 'işgale devam' anlamına geldiğini belirtmiş, zamanında çekilmezseniz savaşa devam ederiz demişti.