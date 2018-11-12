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CNN’in Trump yönetimini mahkemeye verdiği iddia edildi

Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump ve CNN Muhabiri Jim Acosta arasında yaşanan tartışmanın mahkemeye taşındığı iddia edildi.

  • İHA
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Amerikan CNN televizyonu’nun, Trump yönetiminin Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın akreditasyonunu geçici olarak iptal etmesinin ardından gazetecinin yasal haklarını korumak ve yapılanların hiç bir hukuki dayanağı olmadığı gerekçesiyle mahkemeye taşıyacağı iddia edildi.
 
ABC Televizyonu eski Beyaz Saray muhabiri Sam Donaldson’un yaptığı açıklamada, “CNN muhabiri Jim Acosta’nın akreditasyonunu askıya almasından dolayı CNN'nin Beyaz Saray ve Trump yönetimine karşı bir dava açtığını söyledi. Donaldson, CNN'in güvenilir kaynaklarına dayandırarak yaptığı açıklamada konuyla ilgili dava açıldığını ve Salı günü bir duruşma olacağını söyledi.
 
ABD Başkanı Donald Trump’ın, kongre ara seçimlerinden sonra Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında CNN muhabiri Jim Acosta ile tartışmasının ardından Acosta’nın Beyaz Saray akreditasyon kartına gizli servis elemanları tarafından el konulmuştu. CNN muhabiri Jim Acosta’nın ABD’ye sığınan mülteciler ve Rusya’nın seçimlere müdahalesi soruşturması ile ilgili sorularına sinirlenen Trump, “Bırak da ülkeyi ben yöneteyim, CNN’i de sen yönet” dedikten sonra konuşmaya devam eden Acosta’ya öfkelenerek, “Sen kaba ve berbat bir insansın. CNN’de yalan haberler yaptığınız için de halkın düşmanısınız” şeklinde tepki göstermişti.

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