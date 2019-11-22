Çocuk yaşta ırkçı terör

İngiltere’nin kuzeydoğu şehri Durham’da 16 yaşındaki neo-Nazi bir çocuk, ‘kaçınılmaz ırk savaşları’ ve muhtemel saldırı hedefleriyle ilgili günlüğüne yazdıkları nedeniyle ‘terör saldırı hazırlığında olmaktan’ suçlu bulundu. Çocuk, ‘gerilla savaşları’ için Durham’da tespit ettiği bazı bölgeleri el kitapçığı haline getirdi. Manchester Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada erkek çocuğun kendisini ‘doğuştan sadist’ olarak tanımladığı belirtilirken, mahkeme jürisi, yasal gerekçelerle ismi açıklanmayan çocuğu Ekim 2017’de bu yılın Mart ayında terör saldırısı planladığı hükmüne vardı. Böylece 16 yaşındaki neo-Nazi, İngiltere’de ‘terör saldırısı hazırlığında olmakla’ suçlanan en genç zanlı oldu.

SİNAGOGA SALDIRACAKTI