Çocuklar çarmıha geriliyor 

New York’ta BM’nin Suriye’deki savaşın çocuklar açısından sonuçlarını ele alan yeni raporunu açıklayan Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar BM Özel Temsilcisi Virgina Gamba, son 5 seneden 7 bin 500 çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Suriyeli çocuklara yönelik 12 bin 500 ağır ihlalin kayıtlara geçirildiğini belirten Gamba, bunlar arasında varil, misket bombaları ya da çarmıha gerilme sonucu ölümlerin de bulunduğuna dikkat çekti. “Rapor çocuklara yönelik işlenen ürkütücü şiddeti tanımlıyor” diyen BM temsilcisi Gamba, Kasım 2013 ile Haziran 2018 arasında çocukların silahlandırılarak çatışmalara katıldığını belgeleyen 3 bin 377 vakanın tespit edildiğini ifade etti.