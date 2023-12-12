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Dünya

'Çocuklar ölüyor' deyince linçe uğradı! Nebahat Güçlü partisinden istifa etti

İsrail'in Gazze'de binlerce çocuğu öldürdüğünü söyleyen Hamburg Eyalet Milletvekili Nebahat Güçlü, linç kampanyasının hedefi oldu. Nebahat Güçlü, Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde istifa ettiğini açıkladı.

12 Aralık 2023 Salı 07:39 - Güncelleme:
'Çocuklar ölüyor' deyince linçe uğradı! Nebahat Güçlü partisinden istifa etti
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Alman Sosyal Demokrat Partili (SPD) Hamburg Eyalet Milletvekili Nebahat Güçlü, sosyal medya hesabından İsrail'in 60 günde 8 bin 697 çocuğu öldürdüğü paylaşımında bulundu. Bu paylaşımı sonrası hedef haline gelen Güçlü, terör örgütü propagandası yapmakla suçlandı. Nebahat Güçlü, partisinden istifa ettiğini yine sosyal medya hesabından açıkladı.

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Federal hükümetin mevcut politikalarının vicdanı ile uyuşmadığını söyleyen Güçlü, "Gazze Şeridi bombardımanı orantısızdır ve insanlığa karşı işlenmiş bir savaş suçudur. İnsanlar her gün ölüyor. Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar ve diğer pek çok kuruluş Gazze'deki sivil halkın çektiği büyük acıları rapor etmekte" diye yazdı.

Seslerin duyulmadığını belirten Güçlü, "60'ın üzerinde yardım görevlisi öldürüldü. Dünyanın dört bir yanındaki yayın ve gösterilerde birçok Yahudi, Gazze Şeridi bombardımanına derhal son verilmesi çağrısında bulunuyor, insanlık dışı eylemi cesurca eleştiriyor. Alman hükümetinden hiç kimse Gazze'deki halka yönelik orantısızlığı dile getirmeye cesaret edemiyor" dedi.

SPD'Lİ bir şansölye yönetimindeki Federal Hükümet'in bu konuya değinmesini ve açıkça derhal ateşkes çağrısında bulunmasını beklediğini de söyleyen Güçlü, "Federal Hükümetimizin tutum ve davranışının son derece yanlış olduğuna inanıyorum. Korkakça davranıyor ve kendi tarihsel suçluluğuna batmış durumda" dedi ve Ukrayna'ya silah yardımının barış getirmeyeceğini de ifade etti.

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