18 Ekim 2025 Cumartesi / 26 RebiülAhir 1447
  Çocuklara bile tahammülleri yok! Katil ordusundan tepki çeken görüntü
Dünya

Çocuklara bile tahammülleri yok! Katil ordusundan tepki çeken görüntü

İsrailli askerlerin Batı Şeria'daki El-Halil kentinde iki çocuğu yerde sürükleyerek darbettiği anlar kameralara yansırken, görgü tanıkları çocukların askerler tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğünü açıkladı.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 23:43
Çocuklara bile tahammülleri yok! Katil ordusundan tepki çeken görüntü
İsrail, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkese rağmen Filistinli sivillere ve özellikle çocuklara yönelik yasa dışı müdahalelerini sürdürmeye devam ediyor. Görgü tanıkları Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, İsrail askerlerinin iki Filistinli çocuğa sert şekilde müdahalede bulunduğunu bildirdi. İsrail işgal güçlerinin Adem Louay Racabi ve İbrahim Şakir Racabi adlı çocukları yerde sürüklediği ve darbettiği anlar kameralara yansıdı.

Tanıklar, çocukların daha sonra askerler tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı. İsrailli yetkililerden henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu olay, İsrail güçlerinin El-Halil çevresinde haftalardır sürdürdüğü gece baskınları ve sık sık gerçekleştirdiği gözaltılar ile birlikte bölgede tırmanan gerilimin son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

