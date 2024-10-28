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Dünya

Çocuklara cinsel istismarda bulunmuştu... Alman papaza hapis cezası!

Almanya'da internet üzerinden çocuklara cinsel istismarda bulunan bir papaz dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 16:52 - Güncelleme:
Çocuklara cinsel istismarda bulunmuştu... Alman papaza hapis cezası!
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Fulda Bölge Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında 43 yaşındaki Katolik papaz, internet üzerinden çocuklara cinsel istismar suçundan dört yıl hapse mahkum oldu.

Savcı Benjamin Krause, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Bu karar, çocukların internet üzerinden cinsel istismarının kabul edilemez olduğunu gösteriyor. Bu doğrudan fiziksel temas olmadan sadece internet üzerinden gerçekleşse bile." dedi.

Mahkeme sözcüsü Dominik Dute de mahkemenin, papazı 68 suçlamanın tamamından suçlu bulduğunu, bunlar arasında en ciddi olanının çocuklara yönelik "ciddi cinsel istismar" suçu olduğunu kaydetti.

Katolik papazının Eylül 2021 ile Temmuz 2022 arasında bir görüntülü sohbet platformunda çocukların uygunsuz görüntülerini oluşturmak, bulundurmak ve dağıtmakla suçlandığına işaret edildi.

Papaz hakkındaki soruşturmanın ABD'deki "Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi" (NCMEC) adlı kuruluştan gelen bir ihbar üzerine başlatıldığı kaydedildi.

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