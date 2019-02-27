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Çocuklara cinsel tacizden suçlu bulunan Avustralya Kardinali George Pell gözaltına alındı

Avustralya Melbourne'da görev yaptığı dönemde 'iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunan' Avustralya Kardinali George Pell 13 Mart’taki karar duruşmasına kadar gözaltına alındı.

  • AA
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Jürinin, "1996-2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan" suçlu bulduğu 77 yaşındaki Pell, Melbourne Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Hakkındaki suçlamalardan yargılanmasına karar verilmesinden bu yana kefaletle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan Pell'in mahkemede kefaletinin iptal edilmesinin ardından, 13 Mart 2019'daki karar duruşmasına kadar gözaltına alınmasına hükmedildi.

Avustralya yasalarına göre, çocuklara yönelik cinsel tacizden suçlu bulunanlar 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor.

"KARDİNAL ŞİMDİ CEHENNEMİ TECRÜBE EDECEK"

Katolik Kilisesinde 12 yaşındayken cinsel tacize maruz kalan ve Michael Mağdurlar Grubu Hareketini kuran Michael, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tacize uğrayan biri olarak tüm mağdurlar adına konuşuyorum. George Pell artık suçu kesinleşmiş bir çocuk tacizcisi, sübyancı ve suçlu; Avustralya’daki, Victoria’daki, dünyadaki Katolik Kiliselerinin utancı. Pell, cennet ve cehennemi anlatan birisi ve şimdi kendisi cehennemi tecrübe edecek. Çünkü, çok kötü bir suçlu ve artık bu bir gerçek." diye konuştu.

Vatikan ve Papa'ya bir an önce harekete geçmeleri çağrısında bulunan Michael, "Artık konuşmayı bırakın ve harekete geçin, mağdur ettiklerinize tazminat ödeyin. Victoria'da Katolik tacizine uğramış 42 bin çocuk var. Oyun oynamayı, formaliteleri bırakın, doğru şeyleri yapın." ifadelerini kullandı.

Kardinal hakkındaki davaların açılmasından bu yana her duruşmada mahkeme önüne gelerek tepkisini dile getiren ve Pell'in suçlu bulunmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden başka bir cinsel taciz mağduru Brian Chery de bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Vatikan'ın en güçlü adamlarından birinin suçlu bulunarak gözaltına alınmasının mağdurlar için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan başka bir mağdur John Laurence ise "Cinsel taciz mağduruyum, bütün mağdurlar adalet için bugün burada ve mağdurların bir çoğu 20 yıldır adaleti bekliyor. Kilise artık bunu dinlemek zorunda. Çünkü Vatikan'ın üçüncü adamı suçlu bulundu. Artık bundan sonra Roma Katolik Kilisesi masumiyetini kaybetti. Masum değil, suçlular." şeklinde konuştu.

JÜRİ, KARDİNALİ SUÇLU BULMUŞTU

Mahkeme jürisi, 12 Aralık 2018’de Vatikan’ın üç numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde, o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti.

Ancak bu karar Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanmamıştı. Söz konusu davaların dün düşmesinin ardından, 8 erkek ve 4 kadından oluşan jüri, Pell’in 5 tacizden suçlu olduğuna kanaat getirdikleri kararı dün açıklamıştı.

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