Çoğu yabancı 200 kışkırtıcı yakalandı

Sudan hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan’ın arkasında olduğu rejim değişikliği hedefleyen Gezi Kalkışması benzeri eylemlere katıldığı belirlenen 200 kişiyi gözaltna aldı. Gözaltına alınanlar arasında ‘yabancı’ isimlerin de olduğu bildirildi.

SEVAKİN RAHATSIZLIĞI

Türkiye ile ilişkilerini kesmesi ve Sevakin Adası’nda Ankara’ya tanıdığı ayrıcalığı kaldırmasını istediği Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir baskılara boyun eğmeyince ülkede 19 Aralık’da birden hayat pahalılığı gerekçesiyle sokak eylemleri başladı. Hartum yönetiminin reform sözü vermesine rağmen, rejim değişikliği istenen eylemlerde 19 kişi öldü. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda ölümlerin çoğunun yağmacılar ve dükkan sahipleri arasında olduğu bildirildi. Nil Nehri Valisi Hatim el-Vesile, muhalif bazı partilerden siyasi aktivistler ve Darfur’daki isyancı hareketlere mensup kişilerin yanı sıra yabancı uyruklu bazı unsurların ülkedeki son olaylara karıştığını açıkladı. Vesile, gösteriler sırasında “yakma ve yıkma” gibi eylemler gerçekleştiren aralarında yabancıların da olduğu 200’den fazla kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

SABOTAJ HÜCRESİ

Başkent Hartum’da da 47 molotofkokteyli taşıyan 5 kişi yakalandı. Bu kişilerin, güvenlik ve istikrarı sarsmak ve gösterilerde kullanmak amacıyla molotofkokteyli hazırladıklarını itiraf ettiği duyuruldu. Sudan Medya Bakanı Memun Hasan da başkentte suikastler ve sabotaj eylemleri planlayan Abdulvahid Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi’ne bağlı bir hücrenin bulunduğu eve operasyon yapıldığını söyledi. Çıkan çatışmada bazı polislerin yaralandığını, bir terör örgütü üyesinin de öldürüldüğünü belirten Hasan, 10 kişilik hücrenin çökertildiğini kaydetti. Hasan, evde bulunan silah, pasaport ve bilgisayarlara el konulduğunu bildirdi. Darfur bölgesinde “Adalet ve Eşitlik”, “Sudan Kurtuluş Hareketi” ve “Sudan Halk Kurtuluş Ordusu” hareketleri 2003 yılından bu yana hükümete karşı silahlı mücadelede bulunuyor.