Çok önemli iddia! Putin'e suikast girişimi

Putin'e saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, Kremlin'e yakın isimlerin, Putin'in arabasının sol ön tekerleğinde "yüksek bir patlama" ve ardından "yoğun duman" çarptığını söylediğini aktardı.

Haberde, Putin'in zarar görmeden güvenli bir yere götürüldüğü ve güvenlik servisinden çok sayıda tutuklama olduğu iddia edildiği belirtildi. Rusya'da muhalif olarak bilinen General GVR Telegram kanalına göre, 69 yaşındaki liderin hareketleri hakkında gizli bilgilerin ele geçirildiği iddiaları üzerine bazı korumalarının ortadan kaybolduğu bildirildiği aktarıldı.

Gazetenin Kremlin karşıtı kanaldan aktardığı bilgilere göre, Putin'in resmi konutuna geri döndüğü iddia edildi.