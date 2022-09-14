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Dünya

Çok önemli iddia! Putin'e suikast girişimi

İngltere'de yayım yapan The Sun gazetesi çok konuşulacak önemli bir iddiada bulundu. Söz konusu haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bulunduğu aracın sol ön tekerleğine ateş edildiği ve Rus liderin kıl payı kurtulduğu öne sürüldü.

14 Eylül 2022 Çarşamba 22:20 - Güncelleme:
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Putin'e saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, Kremlin'e yakın isimlerin, Putin'in arabasının sol ön tekerleğinde "yüksek bir patlama" ve ardından "yoğun duman" çarptığını söylediğini aktardı.

Haberde, Putin'in zarar görmeden güvenli bir yere götürüldüğü ve güvenlik servisinden çok sayıda tutuklama olduğu iddia edildiği belirtildi. Rusya'da muhalif olarak bilinen General GVR Telegram kanalına göre, 69 yaşındaki liderin hareketleri hakkında gizli bilgilerin ele geçirildiği iddiaları üzerine bazı korumalarının ortadan kaybolduğu bildirildiği aktarıldı.

Gazetenin Kremlin karşıtı kanaldan aktardığı bilgilere göre, Putin'in resmi konutuna geri döndüğü iddia edildi.

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