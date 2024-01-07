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Dünya

''Çok sayıda İsrail askerini öldürdük'' diyerek duyurdular

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki çatışma bölgelerinde çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

AA7 Ocak 2024 Pazar 23:51 - Güncelleme:
''Çok sayıda İsrail askerini öldürdük'' diyerek duyurdular
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Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc bölgesinde İsrail'e ait "merkava" tipi 2 tank ile bir buldozerin Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı, ayrıca 7 İsrail askerinin bulunduğu iki tünelin de havaya uçurulduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları, ayrıca Han Yunus'un El-Mahatta bölgesindeki İsrail askerlerinin toplanma alanlarını havan toplarıyla vurduğunu bildirdi.

  • Hamas
  • İzzeddin el-Kassam
  • Gazze Şeridi

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