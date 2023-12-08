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Dünya

Çok sayıda İsrailli esir İsrail saldırılarında öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in hava saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde esir tutulan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

IHA8 Aralık 2023 Cuma 20:25 - Güncelleme:
Çok sayıda İsrailli esir İsrail saldırılarında öldü
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde süren İsrail bombardımanı nedeniyle 17 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde esir tutulanların durumuna ilişkin soru işaretleri ise artıyor. Bugün Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esirler hakkında yapılan açıklamada, "Gazze şehrinin bazı bölgelerine yapılan barbarca saldırıların esirlerin ölümüne ve yaralanmalarına neden olduğu" ifade edildi.

İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi.

  • Hamas
  • İsrail saldırısı
  • Gazze ölümleri

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