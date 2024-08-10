İsrail ordusunun Gazze'deki bir okula düzenlediği ve 100'den fazla Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına tepkiler sürüyor. Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının "Uluslararası insancıl hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2610 sayılı kararı uyarınca yerinden edilmiş silahsız sivillere ve onların temel haklarına karşı korkunç bir katliam ve vahşi bir suç teşkil ettiği" ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki okulları hedef almasına ilişkin bağımsız BM araştırmacılarının gönderilmesini de içeren acil bir uluslararası soruşturma çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırının "En güçlü şekilde" kınandığı ve bölgedeki kitlesel katliamların durdurulması gerektiği vurgulandı. Gazze'nin uluslararası hukukun sürekli ihlalleri nedeniyle benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşadığı kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıyı "soykırım" ve "insanlığa karşı suçun bir örneği" olarak nitelendirdi. Kenani, İsrail'in uluslararası hukuka veya hiçbir ahlaki ilkeye bağlı olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Kenani, İsrail'e karşı koymanın tek yolunun Müslüman ülkelerin Filistin milletini fiili ve kararlı bir şekilde desteklemesi olduğunu söyledi. Uluslararası topluma derhal harekete geçme çağrısı yapan Kenani, BM Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in Gazze'deki suçlarını durdurmasını ve buradaki durumun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğunu söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in okula düzenlediği saldırının "tüm insani değerlere aykırı" olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İsrail'in saldırganlığını sınırlamak ve uluslararası hukuka saygı göstererek Gazze'ye yönelik saldırganlığını durdurmasını sağlamak için kararlı bir uluslararası duruşun olmaması durumunda benzeri görülmemiş cinayetler, ölümler ve insani felaketler yaşanacaktır" denildi.

ABD, Mısır ve Katar'ın 15 Ağustos'ta İsrail ve Hamas'a müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yapmasından sonra gerçekleştirilen saldırının, İsrail hükümetinin "söz konusu çabaları engelleme ve erteleme girişiminin bir göstergesi" olduğu ifade edildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırının kınandığı belirtilerek bunun, İsrail'in savaşı sona erdirme yönünde iradeye sahip olmadığını gösterdiği kaydedildi. İsrail'in uluslararası alanda ateşkes çağrısı yapıldığında silahsız sivillere karşı büyük çaplı suçlar işlemekle suçlandığı açıklamada, bu tür saldırıların uluslararası hukuka karşı "eşi benzeri görülmemiş bir saygısızlığı" yansıttığı ifade edildi.

İsrail, yalnızca Ağustos ayının başından bu yana en az 8 okula saldırı düzenledi.