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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı: Hintli bazı kesimlerin Kovid-19 krizini Müslümanlara yüklemesini kabul etmiyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hindistan'da bazı kesimlerin ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasında sorumluluğu Müslümanların üzerine atmasının kabul edilemez olduğunu duyurdu.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 07:18 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 07:18
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İİT yaptığı açıklamada, Hindistan'da bazı siyaset, medya ve sosyal iletişim sitelerinde Kovid-19'un yayılmasında Müslümanların sorumlu olduğu iddiaları ve nefret söylemleriyle Müslümanların hedef alındığı, İslamofobi algısının yaygın hale getirildiği vurgulandı.

Kovid-19'un çeşitli halkları etkisi altına aldığı anımsatılan açıklamada, buna karşı mücadelede iş birliği mekanizmalarının daha çok güçlendirilmesi ve gayret gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Amerikan al-Hurra televizyon kanalının New York Times gazetesinden aktardığı habere göre, Hindistan Sağlık Bakanlığının Kovid-19'un yayılmasında Müslümanları suçlayan açıklamaları nedeniyle ülke genelinde Müslümanlara karşı saldırı ve şiddet arttı.

Hindistan medyasından yapılan açıklamalarda, ülkede 16 bin 365 Kovid-19 vakasının olduğu, bunlardan 521'nin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Bir buçuk milyara yakın nüfusa sahip Hindistan'ın 200 milyonu Müslümanlardan oluşuyor.

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