Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular Rusya'da bir binanın çatısından gelen gürültüyü duyan ve yola düşen küçük parçaları görenler, binanın önünden kaçıştı. Çatı büyük bir gürültü ile çöktü. İnsanların yola düşen büyük parçalardan ramakla kurtulduğu anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.