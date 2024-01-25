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Dünya

Çölde 6 kişinin cesedi bulundu

ABD'nin California eyaletindeki Mojave Çölü'nde 6 kişinin cansız bedeni bulundu.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Çölde 6 kişinin cesedi bulundu
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ABD'nin California eyaletinin güneydoğusundaki Mojave Çölü'nde filmleri hatırlatan bir olay yaşandı. San Bernardino County Şerif Sözcüsü Mara Rodriguez yaptığı açıklamada, salı günü akşam saatlerinde sağlık kontrolü çağrısı üzerine çölün merkeze kilometrelerce uzaklıktaki bir bölgesine ulaşan ekibin 5 ceset bulduğunu söyledi. Gece boyunca yapılan arama sonucunda dün sabah saatlerinde 1 kişinin daha cansız bedeninin bulunduğunu ifade eden Rodriguez, kimlikleri açıklanmayan şahısların ölüm nedeninin ve zamanının henüz tespit edilemediğini belirtti.

Olay yerinde ayrıca birinin camı patlamış ve kapısı açık olmak iki aracın bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatılırken, polisler olay yerini güvenlik kordonuna alarak, delilleri toplamaya başladı.

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