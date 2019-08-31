Çölde su üretebilen cihaz geliştirildi

Araştırmacılar, şimdilik günde 1.3 litre su üretebilen cihaz ile ilerleyen dönemlerde 20.000 litreye kadar su üretmeyi amaçladıklarını aktardı. Cihazın suyu yüzde 40’ın altındaki bağıl nemde de üretebildiğini kaydeden araştırmacılar, en kurak günlerde bile son derece düşük bağıl nemi olan havadan 200 mililitre su çekmeyi başardıklarını dile getirdi. Mojave Çölü’nde üç gün boyunca test edilen cihazın ileride bir köyün tüm su ihtiyacını karşılayacak şekilde günde 20 bin litrelik üretime geçmesi hedefleniyor.