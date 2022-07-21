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Dünya

Cömert Tokayev ve Şevket Mirziyoyev Kırgızistan'da

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Kırgız kültürü ve geleneklerini daha yakından tanımaları amacıyla özel program gerçekleştirildi.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 01:41 - Güncelleme:
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Konuk cumhurbaşkanları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde ülkenin tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde yarın yapılacak "Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı" için Kırgızistan'a geldi.

Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanları ülkenin incisi olan Issık Göl'de tekne turu yaptı ardından konuk cumhurbaşkanlarına Nomad Etno Kompleksi'nde Kırgız kültürü ve gelenekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlarına, Kırgız halkının geleneksel çadır evleri, kıyafetleri, el sanatları, folkloru, oyunları, türküleri, çeşitli at oyunları, kartal ve köpeklerle av oyunları ve at üstündeki tecrübeli binicilerin hünerleri sergilendi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının organizasyonundaki program renkli görüntülere sahne oldu.

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