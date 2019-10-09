Congo’nun eserleri açık artırmada
İngiltere’de 1950’lerde yaptığı resimlerle ünlü olan Congo adlı şempanzenin “eserlerinden” oluşan bir koleksiyon Aralık’ta Londra’da satışa çıkarılıyor.
1,850 dolarla 7,400 dolar arasında değişen fiyatlarla satılacak 55 resimden 200 bin dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. 10 yaşında ölen Congo, 1950’lerin sonunda, Londra Hayvanat Bahçesi’nden yayımlanan “Zoo Time” adlı televizyon programında 3 yıl içinde 400’den fazla resim yapmıştı.
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