Conte ile Serrac Roma'da görüştü

AA 23 Ekim 2020 Cuma 00:10 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 00:38

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, başkent Roma'da bir araya geldi.



Conte, Libyalı mevkidaşı Serrac ile akşam saatlerinde başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü. İki başbakanın görüşmesine İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala da katıldı.

İtalya Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Conte ve Serrac'ın Libya’daki son gelişmeleri ve Birleşmiş Milletler himayesinde devam eden siyasi süreci ele aldıkları belirtildi.



Açıklamada, İtalya’nın, özellikle ortak askeri komisyon bünyesinde Cenevre'de süren görüşmelerde ilk cesaret verici ilerlemelerin kaydedilmesinin ardından Berlin Süreci’nin öngördüğü yol haritasının devamına büyük destek verdiği ifade edildi.



İki başbakanın, ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik iş birliği, göç ve güvenlik konularını görüştüğü kaydedildi.

İtalya'da dün de Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa temaslarda bulunmuştu. Başağa, İtalyan mevkidaşı Luciana Lamorgese ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmüştü. Bu görüşmelerde, İtalyan tarafı, Libya ile 2017 yılında yaptığı ve şubat ayında süresi sona erdiği için yenileme teklifinde bulunduğu göç mutabakatına dair sürecin bir an önce sonuçlanmasını beklentisini dile getirmişti.