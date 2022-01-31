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Dünya

'Corrie Fırtınası' yük gemisi ve petrol tankerinin çarpışmasına sebep oldu

Hollanda'da dün geceden bu yana etkili olan “Corrie” fırtınası nedeniyle evlerin çatıları uçtu, dalgaların sürüklediği yük gemisi, petrol tankeriyle çarpıştı.

İHA31 Ocak 2022 Pazartesi 17:41 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:41
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Hollanda'da dün gece itibariyle etkili olmaya başlayan Corrie fırtınası tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar araçların üzerine devrildi, ülkedeki ulaşım durma noktasına geldi. Saatteki hızı 120 kilometreyi bulan fırtına büyük tahribata neden oldu. Fırtına nedeniyle 260 uçuş iptal edilirken, Haarlem ve Leiden kentleri arasında arıza nedeniyle tren seferleri yapılamadı. Şehrin kuzey kıyılarında ise dalgaların 6 metreye kadar yükselmesi sonucunda limandaki gemiler sürüklendi. Julietta D adlı yük gemisi limandan 32 kilometre uzaklaşarak, Pechora Star isimli petrol tankeriyle çarpıştı. Kaza sonucu petrol tankerinde hasar oluşurken, Hollanda sahil güvenliği, teknede bulunan mürettebatın kurtarıldığını bildirdi.

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