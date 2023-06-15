Coşkun Başbuğ'dan dikkat çeken 'operasyon' açıklaması: ABD'nin A planı çöktü

Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri, 16 teröristi etkisiz hale getirdi.. Türkiye'ye yönelik düzenlenen roketli saldırının ardından başlanan operasyonlarda 5 günde 57 terörist etkisizleştirildi.

Peki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki operasyonlar neyin habercisi? Tel Rıfat ve Münbiç operasyonları kara harekatına dönüşür mü?

Tüm bu gelişmeleri, Star Gazetesi yazarı ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında değerlendirdi.

Coşkun Başbuğ'un açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:

"Tel Rıfat ve Münbiç bizim üzerine çok konuştuğumuz bir coğrafya. Hatta harekat olursa 'nereden başlar?' sorusuna ilk olarak buradan başlar dediğimiz noktadır. Bizim yürütmüş olduğumuz operasyon ve harekatlarda sıkışan teröristlerin kümelendiği bir yer haline geldi. Bu bölge bizim harekat bölgelerini de kenar kuşaklarını tehdit altında tutuyor. Saldırılar da bu bölgeden geliyor. Bombalı eylem ya da canlı bomba gibi eylemlerin planlama yeri de Tel Rıfat ve Münbiç'tir. Türkiye bu bölgeye hep önem atfetti ve gündem de tuttu.

Zaten mevcut yapılanma her ne kadar Suriye tehdit ediyor olsa da esasen Türkiye'ye yönelik bir tehdit, aldığımız saldırı da bunun en büyük delildir. Saldırılar hep buradan planlanıyor ve buradan gerçekleşiyor. Roketli saldırı Tel Rıfat'tan gelen teröristler tarafından yapılmıştır. Bunun istihbari değerlendirmesinden sonra lokal bir operasyon olacağını söylemiştik. Şu anda bölgede bu yapılıyor.

Türkiye bu bölgeye bir operasyonu planlamıştı ancak Rusya'nın talebi ile Suriye rejimi ile diyalog niyetine girdik. Bununla ilgili çok önemli görüşmeler yapıldı, ben de bu süreçten çok umutluyum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin'den gelen bu talebe cevap verdi. Bu görüşmeler öyle başladı. Suriye devleti ile görüşmeler yapılıyor ve bunula ilgili görüşmeler alt kademelerde zaten yürüyor. Bakan düzeyinde görüşmeler gerçekleşti. Bunun daha hızlı olması gerekir. Biz bu toplantıları yapıp sonuçlar elde etmeye çalışırken saldırılar oluyor.

Bu saldırı riskini göze almazsınız. Devlet olarak bu noktada bir şeyler yapılması lazım. İşte biz bu süreci hızlandırmak adına bu lokal operasyonları gerçekleştiriyoruz. Eğer görüşme süreci tıkanırsa ve saldırılar artarsa Türkiye'nin harekattan başka hiçbir seçeneği kalmıyor. Türkiye'ye yönelik saldırlar da Amerika aklıyla bizi harekattan caydırma maksatlı yapılan saldırılardır.

"ABD'NİN A PLANI ÇÖKTÜ"

ABD 2 türlü plan yaptı, A planı eğer Millet İttifakı iktidarı alırsa zaten bu bölgede operasyon yapılmayacaktı ve Türk ordusu çekilecekti ve harekat tehdidi ortadan kalkacaktı. ABD'de istediği gibi bölgede at koşturacaktı. ABD'nin ana planı bunun üzerine kurulmuştu. Bunun için muhalefeti destekledi, bu yüzden ortak mutabakat metinlerine operasyonların duracağını ifadeden cümleler eklendi. Halk burada tehdidi görüp mevcut siyasi iradeden yana tavır aldı. İşte ABD'nin A planı çöktü.

ABD bunu gördüğü için örgütü canlandırmanın ona destek vermenin ve hatta ona bu saldırıları yaptırarak Türkiye'ye kendi aklınca gözdağı vermenin yollarını arıyor. Buradan ABD için bir kurtuluş ve çıkış yok. Çünkü Türk ordusu nokta, lokal ve mükemmel operasyon ile harekatları yürütüyor. 60'a yakın terörist işte böyle yok edildi. Burada terörist sayıları artık 3'lü rakamlara düşmüş durumda. ABD helikopterle Irak'tan Suriye'ye Suriye'den Irak'a çapulcu taşıyor. Artık ellerinde kullanacakları piyon kalmadı. Ülke içinden elaman devşirmesi mümkün değil çünkü bizim halkımız artık buna uyandı.

ABD'nin artık Irak ve Suriye coğrafyasında tutunma şansının olup olmadığının muhasebesini yapması lazım. Maalesef şu an onu yapacak bir akıl yok işte böyle cılız saldırılarla tutunma derdinde. Eğer işler tıkınma noktasına gelirse Türkiye harekat planından zerre geri adım atmaz. Amerika konusu artık bizim için tasnif dışıdır. Biz artık onun sözde müttefik olduğunu ve amacının artık başka olduğunu çok net şekilde biliyoruz."