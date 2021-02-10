Covid-19'un kaynağını araştıran uzmanlardan uyarı: ABD istihbaratına güvenmeyin!

star.com.tr 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:39

Ülkedeki Covid-19'un kaynağını araştırmak için Çin'e gönderilen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinin bir üyesi, Washington'un araştırma görevinin bulgularını doğrulama talebini umursamadığını ve konuyla ilgili ABD istihbaratına güvenilmemesi gerektiğini söyledi.

Aralık 2019'da ilk koronavirüs vakasının bildirildiği Çin'in Wuhan kentinde dört hafta boyunca incelemelerde bulunan DSÖ ekibinin üyesi parazitolog ve zoolog olan Peter Daszak, bulgularını açıklamak için Salı günü bir basın toplantısı düzenledi.

Şu anda virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı teorisini destekleyecek hiçbir kanıtları olmadığını söyleyen Daszak, virüsün yarasalardan geldiği teorisini destekleyen doğrudan bir bağlantı olmamasına rağmen, hastalığın insanlara hayvanlardan bulaşma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Daszak'ın açıklamalarına cevap veren ABD Dışişleri Bakanlığı, bulguları bağımsız olarak doğrulamak için, kendi istihbaratını kullanmadan ekibin sonuçlarını kabul etmeyeceğini söyledi.

ABD'nin açıklamasına tepki gösteren Daszak, Başkan Joe Biden'in "Çin'e karşı sert görünmesi gerektiğini" iddia ederek, Washington'un DSÖ ekibinin açıklamalarını tekrar kontrol etme uygun olmadığı konusunda uyardı.

Daszak, "Lütfen ABD istihbaratına çok fazla güvenmeyin. Araştırma verilerini gözden geçirmek isterseniz, Beyaz Saray'a yardım etmekten mutluluk duyarız.' dedi.

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