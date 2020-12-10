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Dünya

Cumabekov'dan Başkan Erdoğan'a Karabağ teşekkürü

Kırgızistan'ın eski Meclis Başkanı milletvekili Dastan Cumabekov, Başkan Erdoğan'a Karabağ krizinin çözümündeki rolü nedeniyle teşekkür etti.

IHA10 Aralık 2020 Perşembe 12:08 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:08
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Kırgızistan’ın eski Meclis Başkanı milletvekili Dastan Cumabekov, Meclis oturumunda yaptığı konuşmada Dağlık Karabağ krizine değindi. 

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin çözümüne yaptığı katkılarında dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür eden Cumabekov, “Azerbaycan’ı tarihi topraklara geri dönmesiyle tebrik ederim” dedi. 

Cumabekov, Dağlık Karabağ kriziyle ilgili bugüne kadar çok sayıda deklarasyon kabul edildiğini, ancak fikir birliğine varılamadığına işaret ederek, “kasım ayında imzalanan son beyannamenin toprakların kime ait olduğunu gösterdiğini” söyledi. Türk dili konuşan ve İslam devletlerinde sorunlar oluştuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman adil fikrini söylediğine dikkati çeken Cumabekov, “Bu sefer o Türk devletini kendi kontrolüne aldı ve ben ona teşekkür ederim” dedi.

Cumabekov, çatışmalarda hayatını kaybedenler için hem Azerbaycan’a hem de Ermenistan’a başsağlığı diledi.

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