Cumbre Vieja Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

AA 1 Ekim 2021 Cuma 19:37 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 19:37

La Palma'da 50 yıl önce aktif olan Teneguia Yanardağı'nın o dönemde 43 milyon metreküp lav püskürttüğünü hatırlatan Kanarya Adaları'ndaki volkanoloji uzmanları, Cumbre Vieja'nın 13 günde bunun neredeyse iki katı olan 80 milyon metreküp lav püskürtmesine dikkati çekti.

Diğer yandan son 5 gündür lav akışındaki yoğunluk devam eden yanardağda bugün iki yeni ağzın daha açıldığı bildirildi.

Cumbre Vieja'nın Kanarya Adaları'ndaki tipik volkanlar gibi hareket ettiğini vurgulayan uzmanlar, bugüne kadar öngörüleri aşan bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

Lavlar bugüne kadar 709 hektarlık alanı kaplarken 28 Eylül'den itibaren dökülmeye başladığı Atlas Okyanusu'nda da şimdiden 27 hektarlık alanı doldurdu.

Bölgedeki bazı tarım alanlarını ve seraları da yakıp geçen lavlar 30,2 kilometrelik yolun üzerinden geçerek 870'i tamamen kül olan binden fazla eve zarar verdi.

Uzmanlara göre 24 ila 84 gün aktif olması öngörülen Cumbre Vieja'nın mevcut durumda bölgedeki 1200 evi daha tehdit ettiği belirtiliyor.

La Palma'da 6 bin 200 kişi evlerinden tahliye edilmişti.

