Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz Ermenistan'ı destekleyenlerle savaştık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'ın incisi, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da yapılan Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kurultayı'na katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu yıl "Zafer Kongresi" ismiyle düzenlenen Dünya Azerbaycanlılarının 5. Kongresi'nin açılış konuşmasını yaptı. Şehitlerin kanını savaş meydanında aldıklarını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bu onların yakınları, bütün Azerbaycan halkı için tesellidir. Biz bugün işgalden kurtarılmış Karabağ'da, Şuşa'da Dünya Azerbaycanlılarının Kurultayı'nı düzenliyoruz. Kurultayın isimi Zafer Kurultayı'dır. Tarihi zaferden sonra ilk defa dünya Azerbaycanlıları toplanarak kurultay düzenliyor. Zafer isimi bizim halkımıza çok yakışıyor. Bundan sonra devletimiz galip bir devlet gibi yaşayacak" dedi.

"AZERBAYCAN HALKI İŞGALLE BARIŞMAYACAĞINI GÖSTERDİ"

Cumhurbaşkanı seçildiğinde Karabağ sorununun çözülmesinin esas görevi olduğunu ifade eden Aliyev, "Göreve başladığımdan itibaren bu sorunun çözülmesi ve çatışma sonrası sürecin Azerbaycan'ın lehine gelişmesi benim için esas görevdi. Biz hepimiz Azerbaycan'da ve dünyada yaşayan Azerbaycan vatandaşları bir hedefe ulaşmak için çalışıyordu. Topraklarımızın kurtarılmasından daha önemli bir görevimiz yoktu. Bütün çalışmalarımız bu önemli güne ulaşmaktı. Kendi gücümüzle bunu yaptık. Azerbaycan halkı 30 yıla yakın devam eden manasız müzakereler yerine kendi gücünü gösterdi. Adaleti, uluslararası hukuku sağladı ve bütün dünyaya büyük halk olduğumuzu ve hiçbir zaman Azerbaycan halkının bu işgalle barışmayacağını gösterdi" diye konuştu.

"SAVAŞTAN ZAFERLE AYRILDIK"

Sorunun barış yoluyla çözülmesini istediğini belirten Aliyev, "Savaşla değil barışla bu sorunun çözülebileceğine inanıyordum. Uluslararası norm, hukuk ve prensipleri ülkemizi savunuyordu. Ermenistan'ın işgali siyaseti bütün dünya tarafından biliniyordu. Ancak hem Ermenistan yönetimi ve uluslararası teşkilatlar farklı düşünüyordu. Uzun süren müzakere süreci, sadece bu işgali ebedileştirmek, Ermenistan'ın işgalci siyasetini perdelemek ve bizi bu acı durumla barıştırmayı gerektiriyordu. Biz hiçbir zaman bununla barışamazdık. Vatan Savaşı'ndaki irade, katiyet, savaş meydanındaki kahramanlık bunu bir daha gösterdi. Biz sadece Ermenistan'la değil, biz Ermenistan'ı destekleyenlerle savaştık ve bu savaştan zaferle ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Diasporanın faaliyetlerini belirleyecek önemli kararlar alması beklenilen kurultay yarın sona erecek.