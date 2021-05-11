İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3237
  • EURO
    10,1427
  • ALTIN
    487.388
  • BIST100
    1441.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Avn'dan uluslararası topluma çağrı: Saldırıları durdurun
Dünya

Cumhurbaşkanı Avn'dan uluslararası topluma çağrı: Saldırıları durdurun

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

AA11 Mayıs 2021 Salı 15:37 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 15:41
ABONE OL

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avn'ın, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da birkaç gündür süren İsrail saldırılarına ilişkin gelişmeleri takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası toplumu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmaya çağıran Avn, "Adalet olmadan barış olmaz, adalet de başkalarının haklarına saygı gösterilmeden sağlanmaz." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının direnişini selamlayan Avn, "Güç ilkesinin tiranlığı, göçe zorlama ve haklarını ellerinden alma yöntemleri daha fazla şiddete yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.

- HENİYYE'DEN CUMHURBAŞKANI AVN'A MESAJ

Açıklamada ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail'in saldırılarına dair Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a bir bilgilendirme mesajı gönderdiği belirtildi.

Mesajında, Filistin halkı ve kutsallarına yönelik saldırıların durdurulması için bölgesel ve uluslararası siyasi ve diplomatik destekleri toplama çabasına girilmesi talebinde bulunan Heniyye, şunları kaydetti:

"Kudüs'teki halkımız, Filistinliler, tüm Arap ve Müslümanların yerine 50 yılı aşkın süredir toprağı ve kutsalları savunmakta direnişini sürdürüyor. Halkımız, topraklarını kurtararak dönüş hakkını elde edinceye ve başkenti Kudüs olan Filistin devletini kuruncaya kadar bu yoldan dönmeyecek."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.