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Dünya

Cumhurbaşkanı Conde'ye darbe girişimi! Asker sokağa indi

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin askeri darbeyle devrildiği öne sürüldü.

AA5 Eylül 2021 Pazar 16:45 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 17:00
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Yerel basında, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın ve Cumhurbaşkanı Conde'nin görüntüleri paylaşıldı.

Doumbouya, bir grup askerle görüldüğü videoda, ülkedeki siyasi ve ekonomik durum nedeniyle yönetime el koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Conde'nin ellerinde olduğunu belirten Doumbouya, anayasanın, hükümetin ve kurumların feshedildiğini, sınırların kapatıldığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Conde'nin askerlerle beraber bir odada fazlasıyla bitkin olduğu görüldü.

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