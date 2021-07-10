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Dünya

'Cumhurbaşkanı Erdoğan başarılı ve bölgede önemli bir lider'

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir unsurdur. Ülkesini en az Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği zaman kadar yönetmiş ve Türkiye'nin fizyonomisini değiştirmiştir.' dedi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 23:48 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 23:48
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ankara- Atina ilişkilerini katıldığı televizyon programında değerlendirdi.

Nikos Dendias, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin dönüşümündeki rolüne dikkat çekti.

Dendias, "Türkiye'nin izlediği siyasete bakış açıları ne olursa olsun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede önemli bir liderdir. Kendisiyle konuşurken Erdoğan'ın hayatına nereden başladığını; ülkesinin fizyonomisini nasıl değiştirdiğini; nasıl güçlü bir hale getirdiğini göz önünde bulundurmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"Sorunlar doğrudan görüşülmeli"

Yunanistan Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki problemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Miçotakis'in çözebileceğini düşünüyor:

"Ben her zaman iki liderin ikili ve yüz yüze bir görüşme yapmasından yana oldum. Dolayısıyla sorunların çözümü için bir ümit varsa onun da Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmesiyle olacağına inanıyorum"

Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendi stratejisi ve kişisel değerleri ile hareket eden bir lider olarak gördüğünü belirtti.

(TRT Haber)

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