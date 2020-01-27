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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarını tamamlayarak, özel uçak 'TUR' ile TSİ 12.35'te Gambiya'ya hareket etti.

AA27.01.2020  12:55 - Güncelleme: 27.01.2020  12:55

Erdoğan, Cezayir Huari Bumedyen Havalimanı'ndan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cezayir Kültür Bakanı Melike Bendude, Protokol Müdürü Belkacem Laribi ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Gambiya'ya gitti.

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

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