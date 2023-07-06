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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti... Zelenski yarın Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 15:06 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti... Zelenski yarın Türkiye'ye geliyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, yarın İstanbul'a gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.

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