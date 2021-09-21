Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göbeklitepe replikasını ziyaret etti

AA 21 Eylül 2021 Salı 23:42 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 23:42

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışma sonrası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na hitabının ardından, BM bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri oldu.

BM, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.

Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi bölgede "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu.