Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel'den açıklama

Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.

"AB'nin Türkiye ile stratejik ve karşılıklı çıkara dayalı ilişki isteğini teyit ettim." ifadesini kullanan Michel, ekonomik ilişkiler, ulaşım ve güvenlik işbirliği alanlarında açık diyaloğun altını çizdi.

Michel, hukukun üstünlüğünün önemine işaret ederek, Türkiye'nin Ukrayna tahılının uluslararası piyasalara ulaştırılmasını sağlayan Karadeniz tahıl girişimindeki rolünü takdir ettiğini belirtti.