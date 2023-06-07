İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3273
  • EURO
    25,698
  • ALTIN
    1458.99
  • BIST100
    5561.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel'den açıklama
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel'den açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin stratejik ve karşılıklı çıkara dayalı ilişki sürdürme isteklerini teyit ettiğini açıkladı.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB Konseyi Başkanı Michel'den açıklama
ABONE OL

Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.

"AB'nin Türkiye ile stratejik ve karşılıklı çıkara dayalı ilişki isteğini teyit ettim." ifadesini kullanan Michel, ekonomik ilişkiler, ulaşım ve güvenlik işbirliği alanlarında açık diyaloğun altını çizdi.

Michel, hukukun üstünlüğünün önemine işaret ederek, Türkiye'nin Ukrayna tahılının uluslararası piyasalara ulaştırılmasını sağlayan Karadeniz tahıl girişimindeki rolünü takdir ettiğini belirtti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • AB Konseyi Başkanı Michel
  • görüşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.