İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2022 Cumartesi / 20 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8769
  • EURO
    16,8435
  • ALTIN
    942.556
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü... Andersson: PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü... Andersson: PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde destekliyoruz

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin, terörle mücadeleyi ve PKK'nın terör listesine alınmasını açık şekilde desteklediğini söyledi.

AA21 Mayıs 2022 Cumartesi 21:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Başbakan Andersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra devlet televizyonu SVT'ye açıklamalarda bulundu.

PKK'nın terör listesinde olmasını desteklediklerini kaydeden Andersson, Erdoğan ile yaptığı görüşmede "İsveç'in uluslararası terörle iş birliği mücadelesini memnuniyetle karşıladığını vurguladım. Terörle mücadelede PKK'nın terör listesinde bulunmasını açık şekilde desteklediğimi belirttim." diye konuştu.

Andersson ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsveç'in NATO uygulamasına ilişkin bugünkü görüşmemizi takdirle karşılıyoruz. Barış, güvenlik ve terörle mücadele de dahil olmak üzere, ikili ilişkilerimizi güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.