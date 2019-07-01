Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile bir araya geldi.
- İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Temsilciler Meclisi Başkanı Oşima Tadamori ile Temsilciler Meclisinde ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberal Demokrat Parti Sekreteri Toshihiro Nikai tarafından verilen öğle yemeğine katıldı.
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