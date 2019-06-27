30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7745
  • 6,57
  • 261.011
  • 94.831
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak 'TC-TRK' ile TSİ 06.15’te Japonya'nın Osaka şehrine geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Osaka'ya geldi.

Tartışma sonrası sinirle gaza basan sürücü araçlara çarpıp takla attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Venezuela'da yeni bir darbe girişimi engellendi

Venezuela'da yeni bir darbe girişimi engellendi

FETÖ'cü eski Yargıtay üyesine 13 yıl hapis cezası

FETÖ'cü eski Yargıtay üyesine 13 yıl hapis cezası

Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi

Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi

Son 5 günde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son 5 günde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Şehit Eren'in adı göklerde olacak

Şehit Eren'in adı göklerde olacak

Statta meydana gelen izdihamda 15 kişi öldü

Statta meydana gelen izdihamda 15 kişi öldü

Trump'tan İran'a asker göndermeyle ilgili flaş açıklama

Trump'tan İran'a asker göndermeyle ilgili flaş açıklama

12 saat boyunca Müslüman genç linç edildi

12 saat boyunca Müslüman genç linç edildi
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

Sıcak havalarda nasıl uyuyabiliriz? Uzmandan 20 önemli tüyo

Sıcak havalarda nasıl uyuyabiliriz? Uzmandan 20 önemli tüyo

Yer: Kahramanmaraş! Tam 35 milyon yıllık!

Yer: Kahramanmaraş! Tam 35 milyon yıllık!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA