Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti.

Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı.

Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

WSJ'DEN MANİDAR MANŞET

Akşam'ın haberine göre; Musk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ardından ABD'li yayın kuruluşu Wall Street Journal'dan manidar bir adım geldi.

WSJ, Tesla'nın fabrikasının Suudi Arabistan'da kurulmasına yönelik görüşmelerin yapıldığını iddia etti.

Haberde, Tesla ve Suudi yetkililerin olası bir fabrika hakkında ön görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

MUSK YALANLADI

Elon Musk, WSJ'nin söz konusu iddialarını yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Musk, "WSJ'den tamamen yanlış bir makale daha" ifadelerini kullandı.

WSJ'nin bu iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Musk görüşmesinin ardından yayınlaması dikkatlerden kaçmadı.