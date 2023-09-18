İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2023 Pazartesi / 4 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0202
  • EURO
    28,8965
  • ALTIN
    1677.81
  • BIST100
    7680.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan-Musk görüşmesi sonrası ABD'li gazeteden manidar haber
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Musk görüşmesi sonrası ABD'li gazeteden manidar haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla, SapceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi ABD'li işadamı Elon Musk ile ABD'deki Türkevi'nde bir araya geldi. Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın fabrikasının Türkiye'deki kurulması konusunda görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından ABD'li medya kuruluşu Wall Street Journal, Tesla'nın fabrika için Suudi Arabistan ile görüştüğünü ileri sürdü. Söz konusu iddiaları yalanlayan Musk, 'WSJ'den tamamen yanlış bir makale daha' ifadelerini kullandı.

Akşam18 Eylül 2023 Pazartesi 20:07 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Musk görüşmesi sonrası ABD'li gazeteden manidar haber
ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabul etti.

Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı.

Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanlarının doğabileceğini belirterek, Musk'ı İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

WSJ'DEN MANİDAR MANŞET

Akşam'ın haberine göre; Musk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinin ardından ABD'li yayın kuruluşu Wall Street Journal'dan manidar bir adım geldi.

WSJ, Tesla'nın fabrikasının Suudi Arabistan'da kurulmasına yönelik görüşmelerin yapıldığını iddia etti.

Haberde, Tesla ve Suudi yetkililerin olası bir fabrika hakkında ön görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

MUSK YALANLADI

Elon Musk, WSJ'nin söz konusu iddialarını yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Musk, "WSJ'den tamamen yanlış bir makale daha" ifadelerini kullandı.

WSJ'nin bu iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Musk görüşmesinin ardından yayınlaması dikkatlerden kaçmadı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Musk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.