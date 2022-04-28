Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer karşıladı.

HEYETTE BAKANLARDA DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Cidde'ye geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN KRAL SELMAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Kral Selman görüşmesinde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KRALI ABDÜLAZİZ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Törende, İstiklal Marşı ve Suudi Arabistan Milli Marşı'nın çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Abdulaziz salona geçerek heyetlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Abdulaziz görüşmelerinin ardından yemeğe geçti.

VELİAHT PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile bir araya geldi.

Al-Salam Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.