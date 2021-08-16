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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belarus'tan taziye mesajı

Türkiye'de meydana gelen doğal afetlerin neden olduğu can kayıplarıyla ilgili Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:29 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:29
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'de meydana gelen doğal afetlerin neden olduğu can kayıplarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko başsağlığı mesajında doğal afetlerden dolayı çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin Belarus'ta büyük bir üzüntü ve acıyla karşılandığını belirtti.

Lukaşenko, "Maalesef bu yıl doğa, dostumuz Türkiye'yi önce yangın, sonra sellerle zorlu denemelere tabi tuttu. Türk halkının doğal afetler karşısında birlik olması derin saygı uyandırıyor." ifadesini kullandı.

Belarus helikopterleri ve kurtarma ekipleri dahil gerçek dostlarının Türkiye'ye afetlerde yardımcı olduğunu hatırlatan Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin taziyelerini sunarak desteklerini dile getirdi, yaralananlara acil şifalar diledi.

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