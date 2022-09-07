Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyorlar: Hırvatistan'daki Türk yatırımları çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hırvatistan'a gerçekleştireceği ziyaretin, ülkeleri için büyük önem taşıdığını ifade eden Hırvatlar, ziyarete yönelik düşünce ve beklentilerini AA muhabiri ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştireceği resmi Hırvatistan ziyaretini yerel bir gazete okuduğunu ve bu ziyaretin ülkesinin faydasına olduğunu ifade eden emekli profesör Zvonomir Tadic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem (Vladimir) Putin hem de Batılı üst düzey siyasi liderlerle düzenli olarak görüşen bir lider olarak şimdi Sisak'a gelecek. Bu çok iyi bir durum çünkü bu vesileyle hem Hırvatistan'ın hem de Sisak'ın ismi bir kez daha duyulacak. Sisak'taki caminin, Katolik ve Müslümanların birlikte yaşadığı o bölgeye barış ve birlik getireceğini umuyorum." diye konuştu.

Yerel esnaf Daniela Spajic da Erdoğan'ın ziyaretinin, özellikle Hırvat halkın Müslümanlarla ilişkileri üzerinde pozitif etkiler bırakacağını düşündüğünün altını çizdi. Spajic, "Onlar (Müslümanlar) bizim dost ve komşularımız, Türk halkı da dostlarımız arasında yer alıyor. Türkiye'den buraya yapılacak turizm ya da benzeri ticari yatırımlar bölge için iyi olacaktır." dedi.

- "HIRVATİSTAN'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI ÇOK ÖNEMLİ"

Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı (1992-95) gazisi İvo Vrljic de Türkiye'nin Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı'nda ülkesine destek verdiğini anımsatarak "Süleyman Demirel o anlarda Hırvatistan'ı ziyaret eden nadir liderler arasında yer almakta. Türkiye ile Hırvatistan arasındaki destek ve iş birliklerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye, büyük ve ekonomik olarak güçlü bir ülke ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası ekonomik ilişkilerin daha da güçlü bir hale geleceğine inanıyorum. Bu durum Hırvatistan ekonomisi ve iş insanları için de büyük önem taşımakta." ifadelerini kullandı.

Zagrebli İvor Novak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hırvatistan ziyaretinin ülkesi için büyük önem taşıdığını belirtti. Ziyaret kapsamında Türkiye'den iş insanlarının da ülkesine gelecek olmasının, iki ülke arasında ekonomik anlamda yeni kapılar açacağına inandığını söyleyen Novak, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki dostane ve ticari ilişkileri güçlendirmeye çalışmalıyız. Hırvatistan'a iki yıl önce taşınan çok yakın bir Türk arkadaşım var. Türkiye'den firmalar başta olmak üzere farklı firmalar için çalışıyor. Hırvatistan'daki Türk yatırımları çok önemli. Bu yatırımlar kamuoyunda bilindiğinden çok daha fazla."