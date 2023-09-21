İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2023 Perşembe / 7 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0047
  • EURO
    28,8537
  • ALTIN
    1671.94
  • BIST100
    7719.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Philadelphia'dan geldiler... ''Size feda olsun''
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Philadelphia'dan geldiler... ''Size feda olsun''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Philadelphia'dan geldiklerini anlatan bir kadın, 'Geldiğiniz için teşekkür ederiz, çok dua ediyoruz size. Ayağınıza taş değmesin' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun üzerine, 'Size feda olsun. Bizlere dua edin' cevabını verdi.

21 Eylül 2023 Perşembe 07:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TAİK üyeleriyle bir araya geldiği yemek öncesi Türkevi önünde toplanan Ahıska Türkleri ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde gerçekleştirdiği temaslar sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Sohbet sırasında, Erdoğan'ı görmek için Philadelphia'dan geldiklerini, 3 çocuğu ve 9 torunu olduğunu anlatan bir kadın, "Geldiğiniz için teşekkür ederiz, çok dua ediyoruz size. Ayağınıza taş değmesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun üzerine kadına teşekkürlerini ileterek, "Size feda olsun. Bizlere dua edin" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sohbetin ardından Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğine katılmak üzere oradan ayrıldı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Türkevi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.