Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsviçre'deki kritik zirveye davet etmek için Türkiye'ye geldi

Stefançuk, AA muhabirine, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde, Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ziyaretinin "çok önemli" olduğunu belirten Stefançuk, söz konusu ziyaretin "hem halkların hem de devletlerin işbirliğinin" gelişmesi açısından önemine işaret etti.

Stefançuk, iki ülke arasında "yüksek seviyede" diplomatik ilişkiler olduğunu vurgulayarak bunun temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki "samimi diyaloğun" yer aldığına dikkati çekti.

Türkiye ile Ukrayna arasında parlamentolar konusunda da "sıkı işbirliği" olduğunu dile getiren Stefançuk, "Bütün bu parçalar, ülkelerimiz arasındaki güzel ilişki durumunu oluşturmakta." ifadesini kullandı.

Stefançuk, Rusya-Ukrayna Savaşı sürecindeki tutumu nedeniyle Türk halkına ve devletine teşekkür ederek bu tutumun Ukrayna'da her zaman hissedildiğini söyledi.

Savaşın başından itibaren Türkiye'nin, "doğru politik mesajlar vererek" ülkesinin yanında olduğu değerlendirmesini yapan Stefançuk, Türkiye'nin çeşitli alanlarda ve boyutlarda Ukrayna'ya yardım ettiğine dikkati çekti.

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Stefançuk, Türkiye'nin, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesi ve Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde, her zaman Ukrayna'nın "toprak bütünlüğü ve egemenliğine açık destek verdiğini" vurgulayarak bunun, ülkesi için çok değerli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin "Karadeniz Tahıl Girişimi" gibi konulardaki rolünün kıymetli olduğuna işaret eden Stefançuk, Türkiye'ye minnettar olduklarını bildirdi.

Stefançuk, "Türkiye hem tarihi dostumuz hem tarihi bölge lideri hem de tarih bize şunu gösterdi; bizim aramızdaki sıcak temas kopmadı." diye konuştu.

İki ülke ilişkilerinin savaş sonrasında da ilerleyeceğinin altını çizen Stefançuk, Türkiye ile Ukrayna'yı tarihsel alanda birleştiren noktalardan birinin Kırım Tatarları olduğunu aktardı.

Stefançuk, savaşın Kırım'ın yasa dışı ilhakı ve Kırım Tatarlarına yapılan "zulümle "başladığını söyleyerek Türkiye ile Ukrayna'nın Kırım Tatarları konusunda ortak görüşe sahip olduğunu belirtti.

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İki ülkenin "ortak gelecekte" birleştiğini vurgulayan Stefançuk, "Kara günümüzde yanımızda olan Türkiye'nin, adil barış sağlandığında, Ukrayna'da barış geldiğinde ve yeniden yapılanmaya başladığında da Türk dostlarımızın istediği yeri alacağına inancım tam." değerlendirmesini yaptı.

Stefançuk, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de düzenlenmesi planlanan Ukrayna Barış Zirvesi'ne de değinerek Türkiye'ye geliş amaçlarından birinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zirveye davet etmek olduğunun altını çizdi.

Barışın "adil ve kalıcı olması" gerektiğini söyleyen Stefançuk, "Bu bir savaş ve her savaşta olduğu gibi bir saldırgan var ve bir kurban var. Bizim hikayemizde saldırgan olan Rusya, maalesef kurban olan biziz ve uluslararası hukuk açısından sadece kurbanlar nasıl bir barış olacağını karar verme hakkına sahip." ifadelerini kullandı.

Stefançuk, barış zirvesinde Zelenskiy'nin "barış formülünün" değerlendirileceğini ve "ortak görüş çıkacağını" belirterek "Bu ortak görüş ile Rusya'nın karşısına çıkılacak." dedi.

Türkiye'nin bu süreçteki rolüne ilişkin Stefançuk, "Barışın sağlanması sürecinde ve sonrasında Türkiye'nin rolü paha biçilemez olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Stefançuk, Türkiye'nin, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığını hatırlatarak "Kocaman bir tarihe sahip bir devletsiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin "barışın değerini ve vatan için can vermeyi" bildiğini vurgulayan Stefançuk, bu konuda Türkiye'nin Ukrayna'yı anladığı tespitini yaptı.

Stefançuk, Anıtkabir'i de ziyaret ettiğini belirterek "Orada Sayın (Gazi Mustafa Kemal) Atatürk'ü andık. Kendisi 100 yıl önce silah arkadaşlarıyla beraber, sayıca üstün ve güçlü bir düşmana karşı mücadele vererek Türkiye'yi kurmuştu." ifadelerini kullandı.

Bu durumun Ukrayna'ya "ilham" verdiğinin altını çizen Stefançuk, sözlerini şöyle bitirdi:

"Kendi varoluş mücadelemizi veriyoruz. Bizim mücadelemizin sonucu sadece Ukrayna'yı değil, bütün dünyayı ilgilendirecek bir konu. Çünkü adil zafer ve adil barış olmadan kalıcı barış mümkün değil."