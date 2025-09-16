İSTANBUL 27°C / 17°C
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları rahatsız etti! Gazze Kasabı'ndan küstah sözler

İşgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs'te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu, “(Kudüs) Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek' dedi.

16 Eylül 2025 Salı 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları rahatsız etti! Gazze Kasabı'ndan küstah sözler
Filistin, Suriye, Lübnan, Irak, Katar ve İran'da saldırılar düzenleyen Siyonist ordu Gazze'deki işgali genişletti. İsrail ordusu, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentine kara saldırılarına başladığını duyurdu. İsrail yönetimi, Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak istiyor.

Katil İsrail'i durdurmak için dünyaya peş peşe çağrı yapan Türkiye'ye karşı ise Siyonist lobi son dönemde adeta zıvanadan çıktı. Açık açık tehditlerde bulunmaya kalkıştılar. Özellikle; Katar'ın başkenti Doha'daki saldırı sonrası sosyal medyadaki Siyonist hesaplar 'İstanbul ve Ankara'yı vurabiliriz' 'Sıradaki hedef Türkiye' şeklinde paylaşımlar yaptı.

NETANYAHU'DAN KÜSTAH SÖZLER

Siyonist Netanyahu da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te katıldığı bir etkinlikte direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Netanyahu, "Biz buradayız. Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek." dedi.

