Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AP çıkışına yakın markaj: AB bağları koparmak için çaba gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, ABD New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Parlamentosu'nun raporuyla ilgili soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim değerlendirmemi çok açık net öğrenmek istiyorsanız, Avrupa Birliği (AB) Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Arap, İsrail, ABD ve Asya gibi birçok dünya basınında geniş bir yankı uyandırdı.



Barron's da yaşanan gelişmeyi manşetine taşıyan gazeteler arasında oldu. Erdoğan'ın açıklamalarına yer veren gazete, kendisinin Avrupa'yı Türkiye'den uzaklaşmakla suçladığının altını çizdi.

Indıa Today ise Erdoğan'ın Avrupa'ya sert ifadelerle "Gerekirse yolları ayırırız" dediğinden bahsetti.

İsrail'in gündeminde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yer buldu. The Times of Israel, söz konusu gelişmeden bahseden Erdoğan'ın resti çektiğini söyledi.

Arap medyası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki raporuna oldukça sert çıktığını da sözlerine ekledi.

Associated Press (AP), haberi ilk duyuran gazeteler arasında oldu. Haberde Erdoğan'ın "AB, Türkiye ile bağları koparmak için çaba gösteriyor" dediğinden bahsedildi.

WION da söz konusu gelişmeyi manşetine taşıdı. Haberde aynı zamanda söz konusu rapora ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın 'sığ ve vizyonsuz bir yaklaşım' dediğinden de bahsedildi.

Bloomberg de benzer şekilde haberden bahsetti. Aynı zamanda Erdoğan'ın kritik rapora eleştiri getirdiğini de söyledi.

Dışişleri Bakanlığınca Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2022 Türkiye Raporuna tepki gösterilerek, "Türkiye karşıtı çevrelerin dezenformasyonuna dayalı haksız itham ve önyargılarla dolu bu rapor, AP'nin gerek ülkemizle ilişkiler gerek Avrupa Birliği'nin (AB) geleceğine ilişkin her zamanki sığ ve vizyonsuz yaklaşımının bir yansımasıdır." ifadesi kullanılmıştı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, AP'nin tavsiye kararı niteliğinde olan 2022 Türkiye Raporunun 13 Eylül'de AP Genel Kurulu'nda kabul edildiği belirtilmişti.