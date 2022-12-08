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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''bitti'' açıklamasının ardından Kobani için iki senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kobani bitti” mesajı konuşuluyor. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, bölgenin ya ayak basarak ya da havadan ve karadan gözetleme araçları ve istihbarat kaynakları ile kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

Yeni Şafak8 Aralık 2022 Perşembe 08:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''bitti'' açıklamasının ardından Kobani için iki senaryo
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kobani bitti" mesajı gündemde. Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, bölgenin ya ayak basarak ya da havadan ve karadan gözetleme araçları ve istihbarat kaynakları ile kontrol altına alınabileceğine dikkat çekti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Başbozkurt, "İlk olarak askerimiz bölgeye fiziki olarak ayak basacak. Bölgeyi bu şekilde kontrol ederseniz. İkincisi ise tüm gözetleme vasıtalarınızı oraya çevirirsiniz. İHA ve SİHA'lar, kara gözetleme radarları ve kara gözetleme sistemleri ile bunu sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz bütün unsurları yok edersiniz. Bir de istihbarat kaynaklarınızı oraya çevirirsiniz" dedi. Kobani'ye harekattan sonrası da konuşulmaya başlandı. Kaynaklar, Kobani'den sonraki hedeflerin Münbiç ve Tel Rıfat olabileceğini ifade ediyor. Mehmetçik'in kademeli olarak teröristlerin en fazla oldukları noktaları temizleyeceği belirtiliyor.

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