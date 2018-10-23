Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı konuşma dünya gündemine oturdu
2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi yetkililerce öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalar yapan Başkan Erdoğan'ın konuşması yoğun ilgi gördü.
- star.com.tr
Suudi Arabistanlı yetkililerce vahşi bir şekilde öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama yapacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dünya gündemine oturdu.
İngilizce ve Arapça olarak simültane tercümeyle dünya basınına servis edilen konuşma aynı zamanda çok sayıda yabancı kanal ve gazeteciler tarafından da anlık olarak takip edildi.
Sosyal medya platformu Twitter'da ise Başkan Erdoğan ABD'de ve Suudi Arabistan'da birinci sıraya yükseldi.
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