Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı konuşma dünya gündemine oturdu

Suudi Arabistanlı yetkililerce vahşi bir şekilde öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama yapacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dünya gündemine oturdu.

İngilizce ve Arapça olarak simültane tercümeyle dünya basınına servis edilen konuşma aynı zamanda çok sayıda yabancı kanal ve gazeteciler tarafından da anlık olarak takip edildi.