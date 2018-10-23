Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı konuşma dünya gündemine oturdu

2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi yetkililerce öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalar yapan Başkan Erdoğan'ın konuşması yoğun ilgi gördü.

  • star.com.tr
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistanlı yetkililerce vahşi bir şekilde öldürülen Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama yapacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dünya gündemine oturdu. 
 
İngilizce ve Arapça olarak simültane tercümeyle dünya basınına servis edilen konuşma aynı zamanda çok sayıda yabancı kanal ve gazeteciler tarafından da anlık olarak takip edildi. 
 
Sosyal medya platformu Twitter'da ise Başkan Erdoğan ABD'de ve Suudi Arabistan'da birinci sıraya yükseldi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Delilleri böyle yok etmişler

Delilleri böyle yok etmişler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA