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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet etti! Türkiye'ye geliyor

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

IHA5 Mart 2022 Cumartesi 22:07 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 22:08
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

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