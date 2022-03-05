Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet etti! Türkiye'ye geliyor

IHA 5 Mart 2022 Cumartesi 22:07 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 22:08

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.