Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir yıl içerisinde dördüncü kez bir araya geldi. Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, dün saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısında konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DÜNYA BASININDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Miçotakis ile Hamas konusunda mutabık kalmadıkları önemli bir konu olduğunu vurguladı. Miçotakis, Hamas için 'terör örgütü' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan birden fazla kez buna katılmadığını söyledi. Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmesini yakından takip etti.

ABD merkezli basın kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas hakkındaki sözlerine dikkat çekerken, İsrail basını ise rahatsız oldu.

İngiliz basınından Telegraph gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in konuşmasındaki diyaloğu manşetine taşıdı. Telegraph haberinde "Türkiye cumhurbaşkanı Filistinli grubu terör örgütü olarak tanımlamanın 'zalimce' olacağını söyledi" sözlerine yer verdi.



'HAMAS' SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKTİLER

İkili görüşmeyi yakından takip eden İsrail basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmesindeki 'Hamas' sözlerine dikkat çekti. Erdoğan-Miçotakis görüşmesini okuyucularına aktaran İngilizce ve Fransızca yayın yapan İsrail medyası Jerusalem Post, 'Erdoğan Hamas'ı savunuyor, onların direniş savaşçısı olduğunu söylüyor' ifadelerini dedi.

Miçotakis'in Ankara ziyaretine odaklanan bir başka İsrail basını Times of Israel ise, Erdoğan'ın Hamas'ı bir direniş hareketi olarak gördüğünü yinelediğine yazdı. Haberin devamında 'Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmesinden de üzüntü duyduğunu söyledi' ifadelerine yer verildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Arabiya televizyon kanalı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' hakkındaki sözlerine atıfta bulundu. Televizyon kanalı, 'Erdoğan Hamas'ın bir direniş hareketi olduğu yönündeki tutumunu yineledi' ifadelerini izleyicilerine aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in 'Hamas' sözlerine odaklanan bir başka basın kuruluşu Euronews, 'Liderler Yunanistan ve Türkiye ilişkilerini çözmek için bir araya geldi' başlığını attı. Euronews haberinin devamında, "Yunanistan ve Türkiye liderleri, onlarca yıllık anlaşmazlıkları bir kenara bırakma çabalarının altını çizmeyi amaçlayan görüşmeler için Pazartesi günü bir araya geldi, ancak aynı zamanda İsrail-Hamas savaşıyla ilgili derin görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı' sözlerine yer verdi.



İkilinin ekonomi hedefini manşetine taşıyan Çin merkezli Xinhua, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı ilişkilerdeki olumlu ivmenin sürdürüldüğünü vurguladı' dedi. Xinhua haberinde 'Türkiye cumhurbaşkanı, iki tarafın Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki sorunları ele alarak yapıcı bir diyalog yürüttüğünü ve ikili ticaret hacminin 10 milyar ABD doları olarak hedeflenmesi konusunda mutabakata vardığını söyledi' ifadelerine yer verdi.

Riyad merkezli Asharq al Awsat: 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü yaptığı açıklamada, Filistinli grup Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etme hamlesinin ardından ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e Gazze'de ateşkesi kabul etmesi yönünde baskı yapmak için yeterince çaba göstermediğini söyledi'

Yunan basını da ikilinin görüşmesini yakından takip etti. Diğer Batı kaynaklı medya kuruluşlarının aksine Yunan basını 'Hamas' konusu yerine iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında verilen mesajları manşetlerine taşıdı.

İki komşu ülkenin arasında pozitif ilişkiler değinen Ethnos gazetesi, "İki liderin görüşmeye devam etme kararlılığına vurgu yaptı ve fikir ayrılıklarına rağmen Kyriakos Mitsotakis ve Recep Tayyip Erdoğan diyalog masasında kalmamızı istediklerini gösterdiler ve bir sonraki randevularını şimdiden aldılar' dedi.

Miçotakis'in mesajına dikkat çeken Kathimerini, haberinde 'Başbakan Kyriakos Mitsotakis, Ankara ziyaretini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlatarak misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti' ifadelerine yer verdi.

CNN Yunanistan

zirvenin Washington'da memnuniyetle karşılandığını yazdı. Haberde 'Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından, ABD'nin Ege'de sükunetin korunmasını ve anlaşmazlıkların Uluslararası Hukuka uygun olarak çözülmesini teşvik ettiğini belirtti' denildi.

Proto Thema

zirve ile ilgili 'Dün öğleden sonra Ankara'da Yunan ve Türk yetkililer arasında bolca gülümseme yaşandı. Bu karmaşık ikili ilişkinin zorlukları ve engelleri birdenbire ve sihirli bir şekilde ortadan kalkmış değil, ancak iki ülkenin bir yıldan fazla bir süredir bilinçli olarak mümkün olduğunca gerilimi düşürme ve iş birliği yolunu seçmiş olduğu görülüyor' değerlendirmesinde bulundu.

Geçmiş dönemlerdeki görüşmeler dikkat çeken In.gr , "İki lider, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi'nin sonuçlarını gözden geçirdi ve o tarihten bu yana Siyasi Diyalog'un temel direkleri olan Pozitif Gündem temelinde yapılan toplantılarda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi' sözlerini haberinde yayımladı.

"HAMAS'A 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DERSEK, BU ACIMASIZ BİR YAKLAŞIM OLUR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konuşmasının ardından Erdoğan, Miçotakis ile mutabık kalmadıkları önemli bir konu olduğunu vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş ve bu toprakları işgalinden sonra da topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Bu direniş örgütü ne yazık ki İsrail'in acımasız 45 bini bulan şu andaki insan kaybına karşı oraları koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü durumundadır. Bunu görmemiz lazım. Şu an itibarıyla 40 bini aşmış insanını kaybetmiş Hamas'a eğer 'terör örgütü' dersek, bu acımasız bir yaklaşım olur. Dolayısıyla ben, Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum.

Birleşmiş Milletler'de sizler de olumlu oy vermek suretiyle orada bu acımasızlığa katılmadınız, ortak olmadınız, bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Ama şimdi orada bir terör örgütü olmadığını sizler de ortaya koydunuz. Ama burada 'terör örgütü' derseniz buna üzülürüz. Ben asla Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum ve şu an itibarıyla adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Ülkemde şu an bini aşkın Hamas'ın mensupları hastanelerimizde hepsi tedavi altında, böyle işi sürdürüyoruz. Ben inanıyorum ki belki burada yanlış yaklaşımınız olabilir, ben bu yaklaşımınıza asla katılmıyorum, katılamam ve bu haksızlık olur. Çünkü bunca Hamaslı öldürülüyor tüm Batı bunlara her türlü silah ve mühimmatla saldırıyor. Bütün bunlar karşısında 1947'den bugüne kadar topraklarından sürekli tecrit edilen, toprakları işgal edilen İsrail tarafından Hamas'a, eğer sizler terör örgütü derseniz buna üzülürüm."